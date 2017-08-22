بالفيديو.. مشهد مهيب لحجاج يرددون الأناشيد في مطار الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مشهد مهيب لحجاج يرددون الأناشيد في مطار الملك عبدالعزيز
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحجاج متوافدين على مطار الملك عبدالعزيز، وهم ينشدون بالصلاة على رسول الله في أثناء إنهاء أوراقهم، في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان.
ونشرت المديرية العامة للجوازات، الفيديو على صفحتها الرسمية بتويتر، قبل أن يتم تداوله بشكل واسع بين النشطاء، مشددة على أن المديرية تسعد بخدمة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ.
تسعد المديرية العامة للجوازات بخدمة ضيوف الرحمن في جميع منافذ المملكة ومن مطار الملك عبدالعزيز pic.twitter.com/hWNbwpQvNI
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) August 21, 2017
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1970 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يسهل حجتهم و فعلا منظر مهيب و رائع