العابد يوجه رسالة شكر لكل الرياضيين بعد إصابته - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وجه لاعب نادي الهلال نواف العابد، الشكر إلى جميع الرياضيين الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته، بعد إصابته البسيطة في القلب.

وغرد اللاعب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد مباراة فريقه أمام العين، قائلا: ” انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وما زال متبقي الشوط الثاني في الرياض، وبتوفيق الله ثم دعم جمهورنا الوفي نحقق نتيجة إيجابية “.

وأضاف: ” وأود شكر جميع الرياضيين على سؤالهم واهتمامهم، أندية ولاعبين وجماهير، شكراً من القلب لكم، ودائماً وأبداً تنافسنا لا يتعدى حدود المستطيل الأخضر “.