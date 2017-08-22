العابد يوجه رسالة شكر لكل الرياضيين بعد إصابته - صحيفة صدى الالكترونية

العابد يوجه رسالة شكر لكل الرياضيين بعد إصابته
وجه لاعب نادي الهلال نواف العابد، الشكر إلى جميع الرياضيين الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته، بعد إصابته البسيطة في القلب.
وغرد اللاعب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد مباراة فريقه أمام العين، قائلا: ” انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وما زال متبقي الشوط الثاني في الرياض، وبتوفيق الله ثم دعم جمهورنا الوفي نحقق نتيجة إيجابية “.
وأضاف: ” وأود شكر جميع الرياضيين على سؤالهم واهتمامهم، أندية ولاعبين وجماهير، شكراً من القلب لكم، ودائماً وأبداً تنافسنا لا يتعدى حدود المستطيل الأخضر “.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1970 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله علي سلامتك و ربنا يحفظك