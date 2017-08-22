 العابد يوجه رسالة شكر لكل الرياضيين بعد إصابته - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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العابد يوجه رسالة شكر لكل الرياضيين بعد إصابته

العابد يوجه رسالة شكر لكل الرياضيين بعد إصابته
نواف السالم(صدى):

وجه لاعب نادي الهلال نواف العابد، الشكر إلى جميع الرياضيين الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته، بعد إصابته البسيطة في القلب.
وغرد اللاعب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد مباراة فريقه أمام العين، قائلا: ” انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وما زال متبقي الشوط الثاني في الرياض، وبتوفيق الله ثم دعم جمهورنا الوفي نحقق نتيجة إيجابية “.
وأضاف: ” وأود شكر جميع الرياضيين على سؤالهم واهتمامهم، أندية ولاعبين وجماهير، شكراً من القلب لكم، ودائماً وأبداً تنافسنا لا يتعدى حدود المستطيل الأخضر “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1970 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله علي سلامتك و ربنا يحفظك

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