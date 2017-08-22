مانشستر سيتي ينتزع نقطة من إيفرتون في البريميرليج - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

انتزع نادي مانشستر سيتي الانجليزي، نقطة في ختام منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمرليج”، بعد تعادله مع ضيفه إيفرتون بهدف لكل منهما في مباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين.

وجاءت المباراة مثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين، وحاول لاعبو مانشستر سيتي استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم ومحاولة تسجيل هدف يربكون به حسابات المنافس، وفي ظل الضغط الهجومي لمانشستر سيتي، جاء هدف التقدم لإيفرتون في الدقيقة 35 عن طريق واين روني ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وبحث لاعبو مانشستر سيتي بشتى الطرق تسجيل هدف التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه إلى أن جاءت الدقيقة 82 ليتمكن رحيم سترلينج من تسجيل التعادل.

وشهدت الدقيقة 88 طرد الفرنسي مورجان شنايدرلين لحصوله على الإنذار الثاني ليلعب إيفرتون الدقائق الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين، إلا أن لاعبي المان سيتي لم يتمكنوا من استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، لينتهي اللقاء بحصول كلا الفريقين على نقطة.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 4 نقاط في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن إيفرتون صاحب المركز الثامن، حيث يتصدر مانشستر يونايتد جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.