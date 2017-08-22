احتجاز أمريكي للاشتباه في محاولته " تفخيخ " نصب كونفدرالي بتكساس - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

احتجزت الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، أمس الإثنين، شخصًا حاول ” تفخيخ ” نصب كونفدرالي في متنزه عام بالمدينة.

وأعلن آبي مارتينيز، مساعد وزير العدل الأمريكي أن حارسًا في متنزه هيرمان بارك في هيوستن اشتبه برجل ” 25 عامًا ” بعد أن وجده جاثيًا على ركبتيه بين شجيرات أمام نصب ” الجنرال داولينغ ” ومعه صندوقين صغيرين، وفق ما ذكر موقع “بريكينج 911″ الإخباري الأمريكي.

وأمر الحارس الرجل بوضع الصندوقين على الأرض ولاحظ وجود جهاز ميقاتي وأسلاك كهربائية بهما، وأبلغ الحارس شرطة هيوستن بالواقعة.

وذكرت الشرطة في بيان، إنها ” عثرت على مادة يرجح أنها النتروجليسرين شديدة الانفجار داخل أحد الصندوقين، وقامت باحتجاز الرجل، للاشتباه في أنه كان يسعى لتفخيخ النصب التذكاري “.