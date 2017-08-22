الحازمي يتفقد مطبوعات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تفقد المستشار المشرف العام على الإعلام الداخلي الأستاذ سعود بن نصار الحازمي، يرافقه المشرف على الإعلام الداخلي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالرحمن علي بن هادي، أمس الاثنين، مكاتب وزارة الثقافة والإعلام بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة واطلع فيها على سير العمل والاستعدادات الجارية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

كما أطلع على آلية العمل الذي تقوم به إدارة مطبوعات المطار وأطمأن على ما يقدم لضيوف الرحمن من خدمات توعوية وإرشادية وتسهيلات وفق ما تتطلع إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – .

وتفقد على المركز الإعلامي والخدمات المقدمة للحجاج وما توفره الوزارة من كتب إرشادية ومطبوعات تتناول التنمية في المملكة وملاحق صحفية تصدر بعدت لغات .

وحث الحازمي خلال زيارته العاملين بإدارة مطبوعات المطار على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وحُسن الاستقبال .