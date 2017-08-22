قوات أمن المنشآت تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتشغيل محطات قطار المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

عُقد بمقر قوات أمن المنشآت بمزدلفة الاجتماع التنسيقي لتشغيل محطات قطار المشاعر المقدسة مع العديد من الجهات ذات العلاقة، بحضور المشرف على قوة أمن المنشآت بالحج اللواء حميد بن محمد الجحدلي، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

ويهدف الاجتماع إلى دراسة الخطة التشغيلية للقطار خلال فترة موسم الحج، وترتيب جميع التجهيزات اللازمة لتسهيل عملية حركة القطار، وتفويج الحجاج بكل يسر وسهولة بمشاركة هيئة تطوير العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، والدفاع المدني، والشركة المشغلة لقطار المشاعر.

من جانب آخر، أكد اللواء الجحدلي أن هذه الاجتماعات تهدف إلى توحيد الجهود نحو تحقيق النجاح في هذه الشعيرة الدينية، ورفع مستوى الجاهزية لجميع الجهات التي تعمل لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن قوات أمن المنشآت سخرت جميع إمكاناتها البشرية والمادية للعمل مع بقية الجهات كمنظومة واحدة هدفها نجاح موسم الحج وتأدية ضيوف الرحمن فريضتهم وهم ينعمون بأعلى درجات الأمن والراحة والطمأنينة، داعيًا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية حفظهم الله جميعًا على ما يقدمونه من دعم ومتابعة لخدمة ضيوف الرحمن.