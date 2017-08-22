حاكم الكونغو يعيد تعيين كليمنت موامبا رئيسا للوزراء - صحيفة صدى الالكترونية

برازافيل(صدى):

أعاد رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نجيسو، تعيين كليمنت موامبا رئيسا للوزراء الإثنين، عقب أربعة أيام من قيام موامبا ومجلسه بتقديم استقالتهم.

جاء ذلك فى بيان أصدره مكتب الرئيس، منذ قليل، وعهد الرئيس إلى موامبا الذى استقال منذ أيام حاليا بتشكيل حكومة جديدة، بحسب البيان.

وجاءت استقالات الأسبوع الماضي بعد إعلان ساسو نجيسو أنه يرغب فى تشكيل حكومة جديدة للمساعدة على تخفيف المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الانخفاض الحاد فى أسعار النفط منذ 2014.