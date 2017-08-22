سيدة تضع 5 توائم بولادة طبيعية في أبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

وضعت امرأة 5 توائم بولادة طبيعية، دون أي تدخل جراحي، وذلك بمستشفى النساء والولادة والأطفال في أبها.

وأوضح الدكتور عمار عزاوي، أخصائي التوليد بالمستشفى، أن الأم (29 عاما) قدمت إلى المستشفى، أمس، وهي حامل بخمسة توائم، حيث خضعت للإشراف الطبي، وتلقت الرعاية الطبية، كما أن هذا هو الحمل الثالث لها، وسبق لها ولادة طفلين ذكر وأنثى.

وأضاف أن الأم لم تستخدم أي حبوب منشطة للحمل، حيث نُقلت عقب وصولها للمستشفى إلى غرفة الولادة بإشراف الطبيبة دعاء ربيع، وتمت متابعة الحالة، وتمت الولادة للتوائم الخمسة في ١٢ ساعة، وهم 4 إناث وذكر، وبصحة جيدة وأوزانهم بين ٥٠٠ – ٦٠٠ جم، وتم نقلهم إلى الحضانة للمتابعة.

وأشار إلى أنها تتمتع بصحة جيدة، علما بأن الحمل في خمسة توائم حمل نادر جدًّا، وتقدر نسبة حدوثه بواحد إلى مليون ولادة طبيعية، كما يُعد من أخطر حالات الحمل، ويحتاج إلى متابعة منذ بدايته.