فتاة سعودية.. طالبة جامعية نهارا عاملة في مصنع مساء (فيديو) - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بفتاة سعودية، تعمل بمصنع عاملة إنتاج على الرغم من أنها تدرس بالجامعة صباحا .

ونشرت الطالبة الجامعية (جواهر حسين) مقطع فيديو عبر سناب شات، أكدت فيه أنها تدرس الآن في إحدى الكليات تخصص الإعلام وتعمل مساء في مصنع لتعبئة المياه.

وتقول جواهر: إن العمل ليس عيبا، وهو محاولة للاستقرار المادي، مؤكدة أن أهلها لم يمانعوا في ذلك بل على العكس يشجعونها.

وعن الصعوبات التي واجهتها، تقول جواهر: ” واجهت في بداية عملي انتقادات واستهجاناً من بعض الطالبات بسبب عملي في المصنع، لكن في المقابل حظيت بتشجيع أيضاً من البعض، ولن أنسى دور إدارة المصنع في دعمي وتشجيعهم للمواطنين شبابا وفتيات للعمل في المصنع في مختلف الوظائف ” .

وأكدت جواهر أن طموحها لا يتوقف، فعين على العمل والإبداع وأخرى على دراستها الجامعية، وأنها سترتقي بعملها خاصة بعد تخرجها في الكلية.