⁠⁠⁠⁠أمير الرياض يقيم مأدبة عشاء لحاكم ولاية ميسيسبي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أقام الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، بقصر الحكم، مساء الإثنين، مأدبة لحاكم ولاية ميسيسبي فيل براينت والوفد المرافق له.

وفور وصول الأمير محمد لمقر الحفل تجول في المعرض الذي حمل صورًا فوتوغرافية لمدينة الرياض القديمة يرافقه حاكم ولاية ميسيسبي والوفد المرافق له، وفي معيتهم معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري وجمعا من المسؤولين بمنطقة الرياض، شاهدوا خلالها مبنى قصر الحكم القديم، مستمعين إلى شرحًا من أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان.