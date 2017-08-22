أسعار النفط تهبط 2% بعد موجة صعود نهاية الأسبوع - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة، الإثنين، بعد موجة صعود الأسبوع الماضي كانت بفعل مؤشرات على بدء السوق العالمية استعادة توازنها من تخمة معروض مزمنة.

وفي الساعة 1601 بتوقيت جرينتش فقدت العقود الآجلة لخام برنت اثنين بالمئة بما يعادل 1.07 دولار لتسجل 51.65 دولار للبرميل بعد أن صعدت أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.9 بالمئة أو 90 سنتا إلى 47.63 دولار للبرميل. وارتفع العقد ثلاثة بالمئة أيضا في الجلسة السابقة.

وقال هانس فان كليف كبير اقتصاديي الطاقة في ايه.بي.ان أمرو ” نلحظ الآن بعض البيع لجني الأرباح بعد موجة الصعود القوية يوم الجمعة وذلك قبيل بيانات المخزون لهذا الأسبوع.

” تجدد عدم التيقن بشأن المخزونات والتزام أوبك (بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها) قد يكفي مبررا لبيع بعض المراكز الدائنة ” .