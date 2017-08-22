 مهاجران سوريان يسميان مولدتهما أنجيلا ميركل - صحيفة صدى الالكترونية

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مهاجران سوريان يسميان مولدتهما أنجيلا ميركل

مهاجران سوريان يسميان مولدتهما أنجيلا ميركل
دمشق(صدى):

تعد أنجيلا ميركل محمد، واحدة من أحدث مواليد وسكان ألمانيا، حيث ولدت الأسبوع الماضي لزوجين مهاجرين فرا من الحرب في سوريا.

وسميت المولودة بهذا الاسم ؛ تيمنًا باسم المستشارة الألمانية والتي منحتهما سياساتها فرصة بدء حياة جديدة عام 2015.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 1 ساعة

تستاهل … أستاذة الكيمياء … وحاكمة الأمر الواقع…
صاحبة سياسة الأبواب المفتوحة أمام طالبي اللجوء….

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