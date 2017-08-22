مهاجران سوريان يسميان مولدتهما أنجيلا ميركل - صحيفة صدى الالكترونية

مهاجران سوريان يسميان مولدتهما أنجيلا ميركل
تعد أنجيلا ميركل محمد، واحدة من أحدث مواليد وسكان ألمانيا، حيث ولدت الأسبوع الماضي لزوجين مهاجرين فرا من الحرب في سوريا.
وسميت المولودة بهذا الاسم ؛ تيمنًا باسم المستشارة الألمانية والتي منحتهما سياساتها فرصة بدء حياة جديدة عام 2015.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 1 ساعة
تستاهل … أستاذة الكيمياء … وحاكمة الأمر الواقع…
صاحبة سياسة الأبواب المفتوحة أمام طالبي اللجوء….
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3776 ] نشر منذ 49 دقيقة
تعجبني انجيلا😂❤😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16750 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب