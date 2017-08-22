مهاجران سوريان يسميان مولدتهما أنجيلا ميركل - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

تعد أنجيلا ميركل محمد، واحدة من أحدث مواليد وسكان ألمانيا، حيث ولدت الأسبوع الماضي لزوجين مهاجرين فرا من الحرب في سوريا.

وسميت المولودة بهذا الاسم ؛ تيمنًا باسم المستشارة الألمانية والتي منحتهما سياساتها فرصة بدء حياة جديدة عام 2015.