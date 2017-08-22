وفاة بيرم رجب أول رئيس وزراء لكوسوفو - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

توفى بيرم رجب أول رئيس وزراء لكوسوفو، اليوم الاثنين، بإحدى مستشفيات أنقرة، بعد معاناة من مرض عضال، عن عمر يناهز 63 عاما.

وتعرض رئيس الوزراء الراحل، لأزمة صحية في شهر أبريل الماضي استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات التركية للعلاج.

ويعتبر بيرم رجب أول رئيس وزراء لكوسوفو في فترة ما بعد الحرب في البوسنة، و اعتزل الحياة السياسية عام 2010 بعد أن شارك في حرب الاستقلال خلال عامي 1998 و1999 وتولى منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي لكوسوفو الذي تشكل من المقاتلين سعيا للاستقلال.