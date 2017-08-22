⁠⁠⁠⁠السلطات الأمريكية تتهم شخصا بمحاولة تفجير نصب تذكاري بهيوستن - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وجه محققون فدراليون مساء الاثنين، اتهامات بمحاولة تدمير ملكية فدرالية لرجل من ولاية تكساس حاول تفجير نصب تذكاري فى مدينة هيوستن.

وقالت السلطات، إن حارسا للحديقة شاهد المتهم ينحنى بالقرب من تمثال لريتشارد دولينج، وهو ضابط كونفدرالى إبان الحرب الأهلية، فى حديقة هرمان بارك.

وأضافت أن الرجل عثر بحوزته على أسلاك ولاصق وزجاجة تحتوى على سائل من مكونات تستخدم كمتفجرات.

وسبق للمتهم أن تلقى عقوبة بالبقاء تحت المراقبة لخمس سنوات فى 2014 بسبب حيازته لمتفجرات.