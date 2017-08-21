بعد تهريبها من المملكة.. جمارك القاهرة تضبط 15 خنجرا بحوزة راكب - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل(صدى):

ضبطت جمارك مطار القاهرة، مساء اليوم الإثنين، راكبا حاول تهريب 15 خنجرا محظور حيازتها، داخل حقائبه، لدى مغادرته المملكة متجها للقاهرة.

وأكد سامى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، أنه بعد الاشتباه في الراكب تشكلت لجنة من مأمورى الجمرك، وبتفتيشه تبين وجود الخناجر المهربة.

أمر سامى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بتحريز المضبوطات واحتجازه وإحالته للشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.