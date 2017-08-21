السلطات البولندية تخلي محطة القطارات المركزية - صحيفة صدى الالكترونية

وارسو(صدى):

أخلت السلطات البولندية اليوم الإثنين، محطة القطارات المركزية في العاصمة وارسو بعد ورود معلومات عن العثور على طرد مشبوه.

وذكر مدير مكتب مكافحة الحرائق لوكاش بلاسكوتشينسكي، أن بلاغا ورد في حوالى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى، حول العثور على جسم مشبوه في القسم المركزي من مبنى المحطة، وعلى إثر ذلك أجلي جميع الركاب.

وأكدت المتحدثة الصحفية باسم خدمة السكك الحديد البولندية كاتاجينا غجدوك إغلاق الرصيفين الأول والثاني، لتقتصر الحركة على الرصيفين الثالث والرابع ” .

وأغلقت السلطات كذلك أقرب شارع عام إلى المحطة مؤقتا أمام حركة المرور، والواقع في وسط المدينة، ما تسبب في ازدحام كبير، وسط انتشار أمني كثيف.