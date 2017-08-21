القبض على سائق الجيب متخطي أرصفة محافظة الداير - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

كشف مدير مرور منطقة جازان عيد راشد الغامدي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، ‏تفاصيل القبض على الشاب قائد ‏المركبة من نوع جيب الذي تخطي أرصفة محافظة الداير بني مالك، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

‏وانتشر على موقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو لقائد مركبة متهور يقود مركبة بسرعة جنونية متخطياً أرصفة طرقات محافظة الداير بني مالك الأمر الذي أثار استياء أهالي المحافظة وطالبوا بإنزال أشد العقوبة بحق الشاب المتهور ليكون رادعا لأقرانه.