الحوثي يصفع المخلوع ويعين أبوعلي الحاكم رئيسًا للاستخبارات - صحيفة صدى الالكترونية

الحوثي يصفع المخلوع ويعين أبوعلي الحاكم رئيسًا للاستخبارات
أصدر المجلس السياسي الأعلى المؤلف من ميليشيا الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في صنعاء، اليوم الإثنين، قرارا بتعيين عبدالله يحيى الحاكم المعروف بأبو علي الحاكم رئيسا لهيئة الاستخبارات بوزارة الدفاع.
ويأتي هذا التعيين في ظل توتر العلاقة على الصعيد السياسي بين شركاء الانقلاب، بعد دعوة حزب المؤتمر أنصاره إلى الاحتشاد بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس حزب المؤتمر في العاصمة صنعاء، وهو ما أثار حفيظة الحوثيين.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12410 ] نشر منذ 43 دقيقة
ان شاء الله تشب بينهم ويحترقون بنارها كلهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 11113 ] نشر منذ 22 دقيقة
قلعتهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 11113 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يهلك كل منهم بالاخر
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18389 ] نشر منذ 12 دقيقة
كل ماتشاهدونه وتسمعونه
مجرد
تمثيلxتمثيل🤔