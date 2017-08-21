المنظمة العربية لحقوق الإنسان تتقدم بشكوى ضد قطر لمنعها مواطنيها من الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بشكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالحريات الدينية للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ضد دولة قطر، بسبب منعها مواطنيها من الحج هذا العام.

وقالت في الشكوى، إن السلطات القطرية منعت جدولة رحلات الطيران السعودي لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح لطائرات المملكة بالهبوط علي الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.

وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن استيائها البالغ متهمة قطر بأنها تمارس انتهاكا خطيرا وفادحا لحق مواطنيها بممارسة الشعائر الدينية وأهمها الحج.

وطالبت المنظمة بأن يتم مناقشة هذا الانتهاك القطري للحريات الدينية بجلسات مجلس حقوق الإنسان بدورته 36 القادمة بجنيف من 11 إلى 29 سبتمبر.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- أمر بعد توسط الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بتسهيل إجراءات الحجاج القطريين كما أمر بتحمل المملكة كل مصاريف وأتعاب الحجاج القطريين.