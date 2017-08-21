⁠⁠⁠⁠⁠أمير مكة: لا شروط خاصة بإيران.. ونتوقع استقبال 2 مليون حاج - صحيفة صدى الالكترونية

أمير مكة: لا شروط خاصة بإيران.. ونتوقع استقبال 2 مليون حاج
قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل: ” ليست هناك شروط خاصة بإيران، بل شروط لتنظيم الحج، ونحن نستقبل الحجاج جميعًا ونقدِّم لهم الخدمات دون تفرقة ” .
وأعلن الفيصل في تصريحات صحفية الإثنين، أن عدد الحجاج المتوقع أداؤهم لمناسك حج العام الحالي يصل إلي 2 مليون حاج، بزيادة 11% عن العام الماضي.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7328 ] نشر منذ 50 دقيقة
أستطيع أمنع لساني لا يقول”
وأستطيع أمنع عيوني لا ترى !
وأستطيع أمنع يديني لا تنول ”
وأمنع أذني عن سواليف الورى !
لكن المشكل🤔🤔!!
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7328 ] نشر منذ 42 دقيقة
لكن المشكل أنا وشلون أحول ”
دون فكري لو خيالي به سرى🤔 !
شارد أفكاري على رغمي تجول ”
كل ما عنّ الهوى وإلا طرى😍
~
الفيصل🌷