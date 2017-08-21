 ⁠⁠⁠⁠⁠أمير مكة: لا شروط خاصة بإيران.. ونتوقع استقبال 2 مليون حاج - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 21

    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠أمير مكة: لا شروط خاصة بإيران.. ونتوقع استقبال 2 مليون حاج

⁠⁠⁠⁠⁠أمير مكة: لا شروط خاصة بإيران.. ونتوقع استقبال 2 مليون حاج
فهد العبدالله(صدى):

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل: ” ليست هناك شروط خاصة بإيران، بل شروط لتنظيم الحج، ونحن نستقبل الحجاج جميعًا ونقدِّم لهم الخدمات دون تفرقة ” .

وأعلن الفيصل في تصريحات صحفية الإثنين، أن عدد الحجاج المتوقع أداؤهم لمناسك حج العام الحالي يصل إلي 2 مليون حاج، بزيادة 11% عن العام الماضي.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7328 ] نشر منذ 50 دقيقة

أستطيع أمنع لساني لا يقول”
وأستطيع أمنع عيوني لا ترى !
وأستطيع أمنع يديني لا تنول ”
وأمنع أذني عن سواليف الورى !

لكن المشكل🤔🤔!!

[ عدد التعليقات: 7328 ] نشر منذ 42 دقيقة

لكن المشكل أنا وشلون أحول ”
دون فكري لو خيالي به سرى🤔 !
شارد أفكاري على رغمي تجول ”
كل ما عنّ الهوى وإلا طرى😍
~
الفيصل🌷

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