⁠⁠⁠⁠⁠أمير مكة: لا شروط خاصة بإيران.. ونتوقع استقبال 2 مليون حاج - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل: ” ليست هناك شروط خاصة بإيران، بل شروط لتنظيم الحج، ونحن نستقبل الحجاج جميعًا ونقدِّم لهم الخدمات دون تفرقة ” .

وأعلن الفيصل في تصريحات صحفية الإثنين، أن عدد الحجاج المتوقع أداؤهم لمناسك حج العام الحالي يصل إلي 2 مليون حاج، بزيادة 11% عن العام الماضي.