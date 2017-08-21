تفاصيل المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات الأمن العام بالحج - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أعلن قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، اللواء عبدالله الزهراني، عن جاهزية المركز لإدارة ورصد ومتابعة تحركات حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام.

وأشاد اللواء عبدالله الزهراني في بداية اللقاء بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ودعمه السخي من خلال ما وفرته من إمكانات ستسهم في أداء حجاج بيت الله مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وذكر اللواء الزهراني مهام مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، وقال: المركز يعد إحدى منظومات الأمن، حظي باهتمام سمو وزير الداخلية، ويقوم بأدوار متعددة بالتنسيق مع القطاعات الأمنية الأخرى، ويضم مركزًا للمراقبة التلفزيونية ويعمل على مدار الساعة.

وأفاد بأن المركز يضم ٥٧٠٠ كاميرا، وأضيف لها في هذا العام ٢٠٠ كاميرا يحتوى على أحدث التقنيات للرصد والمتابعة والتوثيق.

وأشار اللواء الزهراني إلى أن المركز يتابع كافة مواقع تحركات الحجاج و المواقع التي يسلكها الحجاج، وفي حالة وجود كثافة عالية في اَي موقع يتم التعامل في الحال، وتشعر الفرق الميدانية لأخذ الاحتياطات اللازمة حيال ذلك.

كما أكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء محمد الأحمدي، أنه في حج العام الحالي سيتم استخدام أجهزة صغيرة تستخدم لرصد حركة المشاة القادمين إلى المسجد الحرام المكي، وذلك قبل وصولهم بوقت لا يقل عن 40 دقيقة لضبط حركة المشاة داخل المسجد الحرام المكي ومنع الازدحام والعمل على راحة وامان وتسهيل حركة الحجاج.

وأضاف أنه تم الانتهاء من صحن المطاف، وستتم الاستفادة منه بالكامل في موسم حج العام الحالي، مبينًا أن صحن المطاف يخدم ” ١٠٧ ” آلاف حاج في الساعة في جميع الأدوار المتكررة والمخصصة لأداء الطواف.

وكما بين أن هناك بوابات خاصة للدخول وأخرى للخروج؛ تفاديًا للازدحام الذي قد يعيق الحركة داخل المسجد الحرام المكي.

وأضاف اللواء الأحمدي، أن خطة الحرم تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأمني، والتنظيمي، والإنساني، وجميعها يتم العمل بها وفقًا للخطط المسبقة حيال ذلك.

من جانبه كشف مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المشاة اللواء محمد الشريف، عن مشاركة 15 ألف عنصر من الضباط والأفراد والطلبة من مدن تدريب الأمن العام من جميع مناطق المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتنظيم وتسهيل وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة وأداء مناسكهم.

وعن ظاهرة الافتراش أكد اللواءالشريف انحسارها مرجعاً ذلك إلى انتشار قوات إدارة الحشود في جميع المحاور والطرق الرئيسة والفرعية بالمشاعر المقدسة، ومنع الافتراش وتحرير الحركة.

وأهاب بالجهات ذات العلاقة من مؤسسات الطوافة بالتعاون معهم في هذا الجانب، مبينًا أن ظاهرة الافتراش تعتبر ثقافة، ويحب تكاتف الجميع للقضاء على تلك الظاهرة.

وأضاف اللواء الشريف: دور إدارة الحشود لا يقتصر على الأمور التنظيمية، بل نعمل على تقديم خدمات إنسانية لكبار السن، وإلى كل من يحتاج إلى مساعدة.

وأكد أن الضباط والأفراد لديهم الخبرة في التعامل مع الحشود، لافتًا إلى أن الجميع جاهزون لخدمة ضيوف بيت الله العتيق.

‏وكما ذكر اللواء حميد بن الجحدلي أن قوات أمن المنشآت خلال موسم الحج لديها ثلاث مراحل للعمل، مضيفًا أن تفويج الحجاج عبر قطار المشاعر في هذا العام سوف يكون على مرحلتين.

وأوضح اللواء الجحدلي أن قطار المشاعر سوف يخدم ” ٣٦٠ ” ألف حاج العام الحالي، مؤكدًا أن هناك تعليمات مشددة وعقوبات صارمة من قبل وزارة الحج والعمرة لجميع الجهات المخالفة لتفويج الحجاج.