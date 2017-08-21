" استشاري " ينصح مريضات الربو باستخدام الكمامات في الأفراح - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نصح استشاري ” أمراض باطنية وصدرية ” ، الدكتور بتال عبيد الدوسري، النساءَ المصابات بالربو، بارتداء الكمامات أثناء حضورهن مناسبات الأفراح تجنباً للتعرض إلى نوبة الربو بسبب استنشاق روائح البخور والعطور التي تستخدم بكثرة في هذه المناسبات.

وقال الدوسري، في تصريحات صحفية الإثنين: ” ناقشت تأثير تقلبات الأجواء على المصابين بالربو والكحة المزمنة ، مبيناً أنه لدينا عادات وتقاليد كثيرة في المجتمع يصعب تغييرها، وتؤثر على عدم التحكم في الربو، والتي لاحظتها في المرضى الذين يقومون بمراجعتي في العيادة، مثلاً مناسبات الأعراس والأفراح التي يستخدم فيها الكثير من البخور والعطور مع وجود كثير من مريضات الربو اللاتي يتأثرن بمثل هذه الأجواء والظروف ” .