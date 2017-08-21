القبض على مغتصب الطفلة الباكستانية بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على مغتصب الطفلة الباكستانية بالطائف
تمكنت الأجهزة الأمنية في الطائف، من القبض على مُغتصب الطفلة الباكستانية في حي العقيق.
وتبين أن مغتصب الطفلة الباكستانية من جنسية أفريقية ويبلغ 17 عاما، ويسكن في نفس الحي الذي تقطن فيه الطفلة.
وأعترف الجاني بفعلته المشينة ، مشيرا إلى أنه استدرج الطفلة لأحد الأحواش المهجورة بالحي وفعل فعلته، ويجري حاليا إخضاعه للتحقيق لحين استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12410 ] نشر منذ 1 ساعة
اي اجرائات الله يهديك بما انه اعترف بجريمته فلا تضيع وقت معه قص ارقبته قبل العيد وتخلص من شره
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1966 ] نشر منذ 51 دقيقة
17 سنة و اغتصب لو صار 20 ايش راح يسوي يجب ان يكون هناك عقاب مشدد له
مجرد رأي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 39 دقيقة
مهما كانت عقوبته ماراح تعوضها عن الاذى اللي تعرضت له .. بس راح تكون درس له وعظه لاشباهه
الروقي[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 32 دقيقة
اقطعوا رقبته والا اخصووووه وحطووه عند حريم خلوا الخسيس يتعذب ويدعسنه دعس بعد
والباكستانيه تزوج انشاء الله وتنفك ازمتها كامله مالها ذنب اصلا
alfahd42[ عدد التعليقات: 11103 ] نشر منذ 24 دقيقة
17سنه لاحول ولا قوة الا بالله