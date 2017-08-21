القبض على مغتصب الطفلة الباكستانية بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية في الطائف، من القبض على مُغتصب الطفلة الباكستانية في حي العقيق.

وتبين أن مغتصب الطفلة الباكستانية من جنسية أفريقية ويبلغ 17 عاما، ويسكن في نفس الحي الذي تقطن فيه الطفلة.

وأعترف الجاني بفعلته المشينة ، مشيرا إلى أنه استدرج الطفلة لأحد الأحواش المهجورة بالحي وفعل فعلته، ويجري حاليا إخضاعه للتحقيق لحين استكمال الإجراءات النظامية بحقه.