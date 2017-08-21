قائد القوة الخاصة لأمن الحرم المكي الشريف: نستخدم أفضل التقنية - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

طرحت ” صدى ” سؤالا على قائد القوة الخاصة للحرم المكي الشريف اللواء محمد الاحمدي، خلال مؤتمر الأمن العام الثاني في مكة المكرمة بمقر الأمن العام بمنى، حول التقنية الحديثة والمستخدمة لمتابعة حشود الحجاج القادمين إلى بيت الله الحرام.

وأجاب الاحمدي،هناك تقنية حديثة وتطوير مستمر وحكومتنا الرشيدة لا تتأخر في كل ما يساعد على راحة وأمن وسلامة الحجاج بل تعمل على تسخير العقبات وتوفير سبل الراحة لهم وان التقنية الموجودة والمستخدمة في القوة الخاصة لأمن الحرم المكي الشريف تعتبر الفريدة من نوعها على مستوى العالم بل هي الأفضل في العالم وقد استخدمت تقنية (المراقبة من بعد ) وهذه التقنية لمتابعة حجاج بيت الله الحرام القادمين من أطراف مكة حتى دخولهم الحرم المكي الشريف.

وتابع، غن هذه التقنية تعمل من أجل راحتهم وسلامتكم وتسهيل دخولهم من الأبواب والمداخل المحددة لدخول المسجد الحرام كذلك تعمل هذه التقنية لمتابعة خروج الحجاج من الأبواب والمخارج المحددة الخروج وتقنية القوة الخاصة بالحرم المكي الشريف مرتبطة بمركز القيادة والسيطرة.