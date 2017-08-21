⁠⁠⁠⁠⁠الطيران المدني: الخصخصة ستعمم على مطارات المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال مساعد الرئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية محمد بن عبد العزيز الشتوي أن فكرة خصخصة المطارات ستعمم على باقي مطارات المملكة، وسيتم تحويلها إلى شركات لها ضوابط خاصة وتضم كفاءات وطنية مؤهلة وكوادر فنية وإدارية قادرة على الإبداع والتميز، وستحرص الهيئة على تعزيز هذا التوجه بما يتسق وتوجهات الدولة نحو تحقيق برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال اللقاء الثالث لـ ” ديوانية الإعلاميين ” التي عقدت أمس الأحد، بمقر الهيئة في الرياض بعنوان ” الأثر الاقتصادي لخصخصة الهيئة العامة للطيران المدني ” ، متناولا خلال حديثه مشروع تأهيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الذي يبدأ العمل فيه بعد موسم الحج الحالي مباشرة، مبيناً أن المطار سيشهد طفرة عمرانية حديثة في الصالات الأربعة وستأتي التعديلات والتصاميم على نسق عمراني حديث بعد التجربة الناجحة والطفرة التي تمت في بناء الصالة الخامسة للرحلات الداخلية.