شرطة مكة توقف آسيويين اشتبكوا في مضاربة دامية بالعصي " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية (هنود وباكستانيين) بعد تداول فيديو لاشتباكات بالشوم والعصي.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، مركز الكندرة بشرطة جدة تسلم محضر دوريات الأمن المتضمن ضبط (٧) أشخاص من الجنسية الآسيوية، وذلك بسبب مضاربة جماعية على إثر خلاف بينهم.

وكان مقطع فيديو قد انتشر يوثق المضاربة الدامية بين الطرفين، الذين قالت مصادر إنهم من الجنسيتين الهندية والباكستانية، حيث أظهر المقطع المدة الطويلة التي استمرت فيها المضاربة وسط الحي السكني.