" الحارثي " : يشكر موظف قطع إجازته من أجل توزيع الكتب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قدم وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي، اليوم الإثنين، شكره وتقديره للموظف بمكتب التعليم ببحر ابوسكينة الحسن الفلقي، الذي قطع اجازته المرضية.

كان الموظف، تعرض لكسر في اليد و تم عمل الجبس على كامل اليد؛ وخرج من مستشفى محايل ظهر الخميس الماضي بعد أن أجرى عملية أثر كسر في ذراعه وانضم لفريق العمل المكلف بفرز المقررات الدراسية وتسلميها للمدارس من خلال مستودع ادارة التعليم رغم ظرفه الصحي .

وقال الحارثي، ” إننا اذ تثمن ذلك للزميل الحسن، لنسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية ” .