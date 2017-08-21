بالصور.. " أبها أحلى " يختتم فعالياته بحضور 30 ألف زائر - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح تصوير ظافر اللامي (صدى):

اختتم، مساء أمس الأحد، فعاليات مهرجان ” أبها أحلى ” ، المقامة بمركز الملك فهد الثقافي, ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م .

وأقيمت اليوم، العروض النهائية ، حيث أقيم على مسرح قرية المفتاحة الشيلات السعودية لكل من المنشدين فلاح المسردي وعبدالعزيز بن سعيد وراجح الحارثي ومع تقديم الاعلامي ونجد السوشيال ميديا فارس البشيري .

استمتع الحضور بما قدمه الفنانون، وتم تقديم عروض متنوعة في الساحة الخارجية من قبل فرقتي ليالي الأنس للفنون الشعبية العروض المبهرة للمنطقة الغربية، وليالي الشام للعراضة السورية التى أبهجت وأفرحت الزوار بعروضهم .

كما تميز مسرح الطفل بعروض فرقة الروافد بقيادة الصياد ومشاركة شخصيات الفوانيس بالاغاني الوطنية والعاب الاطفال والفقرات المتنوعة وتقديم العديد من الهدايا والجوائز .

واستمرت العروض سواء الفنية والكوميدية طيلة الخمسة الايام الماضية وقد نالت اعجاب الحضور وزوار المهرجان حيث بلغ عدد الحضور والزوار ما يقارب 30 ألف زائر .

وتشرفت صحيفة ” صدى ” الالكترونية برعاية مهرجان ” أبها أحلى ” كرعاية إعلامية وكانت عدستها متواجدة لتغطية الحدث للقراء ومتابعي الصحيفة.