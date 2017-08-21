وزير التعليم يرأس اجتماع متابعة " بوابة المستقبل " - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

راس وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى أمس الاجتماع اللجنة الإشرافية على مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم (بوابة المستقبل) احدى مبادرات برنامج التحوّل الوطني 2020 و رؤية المملكة 2030 التي تشرف عليها وكالة الوزارة للمناهج و البرامج التربوية وتنفذها شركة تطوير لتقنيات التعليم.

و قال وكيل وزارة التعليم للمناهج و البرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي ان معالي وزير التعليم اطلع على سير العمل في الميدان التربوي و اخر المستجدات لتطبيق المرحلة الاولى لبوابة المستقبل التي سيتم تطبيقها في الرياض و جدة و المنطقة الشرقية.

و قال الحارثي إن أعضاء اللجنة استمعوا إلى توجيهات معالي وزير التعليم بما يكفل البداية الجادة للتطبيق مع بداية الفصل الدراسي الأول.

و قال الحارثي إن التطبيق في المرحلة الاولى سيشمل ١٥٠ مدرسة في كلا من الرياض وجدة و الشرقيةبما يحقق التحول التدريجي إلى بيئة تعليمية إلكترونية.

من جهته اوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم الدكتور يوسف بن احمد العوهلي ان الشركة قدمت كامل الدعم الفني و التقني لوزارة التعليم كما ساهمت في تدريب المعلمين، والطواقم الإدارية في المدرسة، وإدارات التعليم، والوزارة. كما انها ستعمل على توعية وتثقيف الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين، والطواقم الإدارية في المدرسة، وإدارات التعليم. بالإضافة لتقديم مسابقات للطلاب، والفصول، والمدارس، وإدارات التعليم.