الهلال يتعادل مع العين الاماراتي سلبيًا - صحيفة صدى الالكترونية

الهلال يتعادل مع العين الاماراتي سلبيًا
تعادل نادي الهلا سلبيًا مع مضيفه العين الإماراتي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا في مباراة مثيرة بين الطرفين.
جاء الشوط مثير وسريع بين الطرفين حيث أهدر الفريقين أكثر من فرصة محققة على المرمى وفي الدقيقة 40 كاد أن يسجل عموري هدف للعين إلا أن عبدالله المعيوف حارس الهلال تألق مع الكرة وفي الدقيقة 44 شهدت تسديدة قوية من قبل إدواردو ولكن أنقذها حارس العين خالد عيسى.
وفي الشوط الثاني تواصلت الإثارة، وفي الدقيقة 67 تلقى مهند العنزي لاعب العين بطاقة حمراء، ويغيب عبدالله عطيف عن لقاء الإياب ضد العين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
ليتأجل الحسم ليوم 11 من سبتمبر المقبل لمعرفة من المتأهل لدور قبل نهائي البطولة.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 3 ساعات
رغم الظروف تعادل بطعم الخسارة
لكن الحمدلله والوعد باذن الله في الرياض
بالتوفيق 💙للهلال والاهلي💚
زائر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
عيب عليكم ب10 لاعبيين …بعشرة قروش خس
تعادل …. الاسيوية صعبة وقوية …
الظلم نتائجه تظهر …
رياضي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
عيب عليكم ب10 لاعبيين …بعشرة قروش خس
تعادل …. الاسيوية صعبة وقوية …
الظلم نتائجه تظهر …
اما لون الطقم ههههههه مسخرة
رياضي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماحد درى عنها …. البطولة الاسيوية ايس لها طعم
رياضي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماحد درى عنها …. البطولة الاسيوية ليس لها نكهة ولا طعم