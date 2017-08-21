الهلال يتعادل مع العين الاماراتي سلبيًا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تعادل نادي الهلا سلبيًا مع مضيفه العين الإماراتي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا في مباراة مثيرة بين الطرفين.

جاء الشوط مثير وسريع بين الطرفين حيث أهدر الفريقين أكثر من فرصة محققة على المرمى وفي الدقيقة 40 كاد أن يسجل عموري هدف للعين إلا أن عبدالله المعيوف حارس الهلال تألق مع الكرة وفي الدقيقة 44 شهدت تسديدة قوية من قبل إدواردو ولكن أنقذها حارس العين خالد عيسى.

وفي الشوط الثاني تواصلت الإثارة، وفي الدقيقة 67 تلقى مهند العنزي لاعب العين بطاقة حمراء، ويغيب عبدالله عطيف عن لقاء الإياب ضد العين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ليتأجل الحسم ليوم 11 من سبتمبر المقبل لمعرفة من المتأهل لدور قبل نهائي البطولة.