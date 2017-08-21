بالصور.. " الحمزي " يشهد تخرج 385 متدربًا من مديريات السجون بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

رعى مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي عصر هذا اليوم الإثنين الموافق ١٤٣٨/١١/٢٩ هجرية حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية في مركز تدريب المديرية العامة للسجون بمحافظة جدة التي اشتملت على عدة مسارات تدريبية تخصصية في مهام الشرطة العسكرية والحراسات الداخلية، وكذلك أمن وحماية السجناء، والتي بلغ عدد خريجيها 385 متدربًا من كافة مديريات السجون بمناطق المملكة. بحضور مساعدي المدير العام ومديري السجون بمناطق المملكة .

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت أن سياسات التدريب في مراكز السجون التدريبة تنطلق وفق رؤية أساسها أن تلك الصروح التدريبية تقدم أفضل الحلول التدريبية في علوم التأهيل والإصلاح وكذلك الجوانب الأمنية ، لتمكين منسوبي قطاعات السجون من التميز في الأداء الوظيفي، سواء من منسوبي قطاع السجون أو منسوبي القطاعات الأمنية الأخرى، من خلال توفير فرص تدريبية عالية ، وحقائب تدريبية غنية بالمعارف في شتى العلوم المعرفية ، التي تسهم في تطوير مهام العاملين في السجون على اختلاف وظائفهم وتخصصاتهم ، وتعزيز التعاون مع الشركاء في تقديم برامج تدريبية رائدة وفاعلة باعتماد أفضل الممارسات المهنية في مجال تنمية الموارد البشرية. كما رحب بن نحيت بالزملاء المتدربين بمركز المديرية العامة للسجون من منسوبي إدارة الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع، الذين يثبتون للجميع تكامل المنظومة العسكرية والأمنية السعودية لحماية بلد الحرمين الشريفين.

كما أوضح قائد مركز التدريب بجدة المقدم محمد العسيري أن مدة تلك الدورات ثمانية أسابيع، وكانت نسبة النجاح ( ٨٤ %) تلقى المتدربين خلال تلك الفترة عددا من المهارات التدريبية في رفع اللياقة البدنية، ومهارات الاشتباك والسيطرة، والإسعافات الأولية، وعمليات الإخلاء، وكذلك الأنظمة ، وأوامر العمليات، ومهارة الرماية على الأسلحة المستخدمة في القطاع، إضافة إلى العلوم الأمنية المتخصصة في السجون بمساراتها وتخصصاته المختلفة .هذا وقد اشتمل الحفل على استعراض تمرين «ماهر 7» الذي احتوى على ستة عروض تدريبية على بعض المهارات الأمنية التي اكتسبها المتدربون في الحفاظ على أمن السجون والتي تمثلت في تأمين وحماية النزلاء والفنون القتالية الفردية ، ومكافحة الشغب وصد الهجوم المسلح والاقتحام والسيطرة ومهارات الرماية .

ورفع مساعد مدير عام السجون اللواء مبارك بن غازي العتيبي شكره وتقديره لمدير عام السجون على دعمه المتواصل لقطاع التدريب في المديرية العامة للسجون والذي . والذي أسهم بحمد الله في ارتفاع مؤشرات الجودة والانتاجية لمنسوبي المديرية من خلال تطبيق الخريجين للعلوم والمعارف في ميدان العمل اليومي في ادارت السجون والإصلاحيات المختلفة . وفي ختام الحفل كرم اللواء الحمزي أوائل الدورات متمنيا للخريجين التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية .