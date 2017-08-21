بعد توقف ربع قرن.. الكويت توافق على عودة المعلمين الفلسطينيين - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

وافقت السلطات الكويتية، اليوم، على عودة المعلمين الفلسطينيين للعمل في الكويت من جيد بعد غياب دام ربع قرن، على خلفية الموقف الرسمي الفلسطيني بشأن الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وتعاقدت وزارة التربية الكويتية مع 105 من المعلمين والمعلمات الفلسطينيين، في تخصصي الرياضيات والعلوم، وصل منهم للبلاد 19 معلمًا حتى الآن.

وأوضح وكيل وزارة التربية، أنه نظرًا لوجود نقص في بعض المواد العلمية، كان التفكير في الاستعانة بالمعلمين الفلسطينيين، وذلك لما يتمتعون به من قدرة ودراية وخبرة ليشاركوا في العملية التعليمية إلى جانب المعلمين الكويتيين والجنسيات العربية الأخرى.

وأضاف أنه يتم الاستعانة بالمدرس الكفء أيًّا ما كانت جنسيته، إلا أن المدرس الكويتي هو الأصل والأساس، ما يؤكد ضرورة الاهتمام بكليتي التربية والتربية الأساسية.