مظاهرة احتجاج على إجلاء مبنى للاجئين في إيطاليا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

نظم عشرات من اللاجئين مظاهرة اليوم بوسط روما احتجاجا على قيام السلطات الايطالية مؤخرا باخلاء مبنى يقيمون فيه منذ نحو خمسة أعوام.

وذكرت قناة ” روسيا اليوم ” الإخبارية، أن قرابة 800 لاجىء يقيمون فى المبنى الإداري المكون من 6 طوابق، حيث اضطروا بعد أن تم إجلاؤهم أمس الأول السبت الى النوم على الأرض فى الميدان المواجه للمبنى التابع لمحطة القطارات الرئيسية بروما.

يشار إلى أن أكثر من 600 الف لاجىء وصلوا إلى إيطاليا انطلاقا من شمال إفريقيا منذ عام 2014، حيث لا يوجد في إيطاليا مراكز تديرها الدولة للاجئين، خاصة وأن السلطات هناك تكتفى بتقديم الطعام لطالبى اللجوء السياسى فقط .