عملاء قطر والقائمة السوداء - صحيفة صدى الالكترونية

قوائم الإرهاب تعني أن المدرج في هذه القائمة شخصية خطيرة، تشكل خطراً على أمن المجتمعات، وسلامة الشعوب، كما تشكل خطراً على الأمن الفكري لدى الأفراد والمجتمعات.

وفي أعقاب الأزمة الخليجية مع قطر، تبين وجود تميل قطري للعديد من الشخصيات الإسلاموية، ممكن كانوا دعاة للثورات والمظاهرات، وشاهدهم الجميع في مجلس حمد بن جاسم، حاكم النظام القطري الفعلي، وابنه تميم بن حمد، الحاكم الصوري، وقد تم وضع العديد من الشخصيات المشهورة في الساحتين الدعوة والثورية، في قائمة الإرهاب، إبتداء من مفتي التنظيم الإرهابي يوسف القرضاوي، وختاماً بالفتى الغر حجاج العجمي، وقبل أيام تداول مغردون في مواقع التواصل الإجتماعي خبر سعودي بوضع مجموعة من المحرضين والحاصلين على الدعم والتمويل القطري في قائمة تحت مسمى القائمة السوداء، وهذا يعني خضوعهم للمطالبة الدولية والمحاكمة الشرعية والقانونية، ولهذا تداول ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة تغريدات ومقاطع لعدد من الدعاة واساتذة جامعات، تحث على الثورات وتحرض على الخروج على الحكام، وطالبوا بوضعهم في القائمة السوداء، ودعوا لمحاكمتهم علنياً، وإنزال العقوبات بهم، وهذا يدعوا للوقوف في وجه كل من دعا للثورات وحرض للخروج على الأنظمة والحكومات العربية، ومواجهته بتغريداته ومقالاته ولقاءاته التي دعم فيها الإرهاب.

لكن هل ستضم القائمة السوداء مشايخ النفير العام واعتصامات بريدة ودعاة رابعة العدوية وبيانات المملكة الدستورية والمحرضين على ثورة حنين ؟؟