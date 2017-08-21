غدًا.. حكم أردني يدير مواجهة الأهلي وبيروزي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين ‏طاقم تحكيم أردني، يقوده حكم الساحة أدهم محمد مخادمة، لإدارة مواجهة الأهلي ومضيفه بيروزي الإيراني مساء غد الثلاثاء 22 أغسطس 2017، على ملعب السيب الرياضي في سلطنة عمان، ضمن ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا.

ويساعد الحكم مخادمة، بقية أعضاء الطاقم المكون من الحكم المساعد الأول أحمد مؤنس، والمساعد الثاني أحمد فيصل، إضافة إلى الحكم الرابع الياباني هيروشي ياماواكي.

وتجري مواجهة الإياب بين الفريقين، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الـ 12 سبتمبر المقبل، على ملعب زايد آل نهيان.