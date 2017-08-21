بالصور.. اختتام حملة " دمي لضيوف الرحمن " - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. اختتام حملة ” دمي لضيوف الرحمن “
رصدت عدسة ” صدي ” مساء أمس الأحد، ختام حملة التبرع بالدم تحت عنوان ” دمي لضيوف الرحمن ” والتى نظمتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وانطلقت الحملة يوم الاحد 21 -11 -1438.
وأشرف ميدانيا على الحملة فارس القحطاني رئيس فريق الحملات، وبلغ عدد المتبرعين الـ 1607 متبرع من كافة الفئات والاعمار .
وشارك بالحملة فريق المملكة التطوعي وجمعية ايثار للتبرع بالأعضاء الخيرية، كما قام بعملية المتابعة وسحب العينات 50 متطوعا ومتدرب.
يذكر أن الحملة تهدف للتبرع بالدم لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
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