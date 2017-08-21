تحطم طائرة أمريكية بدون طيار في تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تحطمت اليوم الإثنين، طائرة أمريكية بدون طيار جنوب شرق تركيا.

وذكرت قناة ” روسيا اليوم ” الإخبارية أن قاعدة انجليرليك الجوية التركية أصدرت بيانا بهذا المضمون عبر موقعها على شبكة الانترنت، حيث تتمركز في القاعدة القوات الجوية الأمريكية التي تشارك فى المهام العسكرية لحلف الناتو والعمليات القتالية لقوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الارهابى.

وأشار البيان إلى أن الطائرة من طراز (ام كيو 1 برداتور)، غير أن البيان لم يوضح أسباب تحطمها .