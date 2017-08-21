التجارة تداهم وكرا لصناعة المراتب والمخدات الإسفنجية المغشوشة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

داهمت حملة رقابية تابعة لوزارة التجارة والاستثمار، مزرعة اتخذتها عمالة وكرا لتجمع الإسفنج الملوث، وتصنع منه مخدات ومراتب وتبيعها على أنها جديدة وطبيعية 100%، في المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه تم ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة ما بين إسفنج ومراتب مستخدمة غير صالحة للاستخدام، مشيرًا إلى إغلاق الموقع من قبل مفتشي الوزارة.

كما ضبطت الوزارة في نفس الموقع ورشة نجارة تصنع الموبيليا بالأخشاب غير الصالحة للاستخدام.