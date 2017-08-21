 البحرية الأمريكية توقف عملياتها فى جميع أنحاء العالم - صحيفة صدى الالكترونية

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البحرية الأمريكية توقف عملياتها فى جميع أنحاء العالم

البحرية الأمريكية توقف عملياتها فى جميع أنحاء العالم
واشنطن(صدى):

قال رئيس عمليات البحرية الأمريكية، جون ريتشاردسون، اليوم الإثنين ” إن البحرية الأمريكية ستوقف عملياتها في جميع أنحاء العالم بعد سلسلة من الاصطدامات، كان آخرها للمدمرة ” جون سي ماكين ” وسفينة تجارية.

وقال ريتشاردسون ” إن هذا الاتجاه يتطلب المزيد من العمل القوي، وبناء على ذلك، وجهت بوقف عمليات جميع أساطيلنا حول العالم ” .

ومن جهته، تعهد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم بأن البنتاجون سيحقق بـ ” شكل واسع ” في حوادث بحرية عديدة، بعد حادثة اصطدام تعرضت لها سفينة للبحرية الأمريكية هي الثانية خلال شهرين.

وقال ماتيس للصحافيين المرافقين له خلال زيارته عمان ” أفكاري وصلواتي مع عائلات وبحارة ” يو اس اس جون ماكين ” المدمرة الأمريكية التي اصطدمت بناقلة نفط شرقي سنغافورة فجر اليوم، ما أدى إلى فقدان 10 بحارة وجرح 5 آخرين.

وأكد ماتيس أن قائد العمليات في قيادة القوات البحرية الأمريكية سيحقق بحوادث اصطدام سفن أمريكية تعمل في إطار الأسطول السابع خلال العام الماضي، بما في ذلك ” ماكين ” و ” يو اس اس فيتزجيرالد ” التي تحطمت إثر اصطدامها بسفينة شحن في يونيو الماضي، ما أدى إلى مقتل سبعة بحارة أمريكيين.

وقال ماتيس أن ” تحقيق قائد القوات البحرية الموسع سينظر في جميع الحوادث ذات الصلة، الحوادث البحرية (…) وسينظر في جميع العوامل ليس فقط في المباشر منها ” .

وأعلنت البحرية الأمريكية فقدان عشرة بحارة وجرح 5 آخرين إثر اصطدام مدمرة أمريكية بناقلة نفط شرق سنغافورة في ساعة مبكرة اليوم، في ثاني حادث تتعرض له سفينة حربية أمريكية خلال شهرين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32570 ] نشر منذ 3 ساعات

طيب ..

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