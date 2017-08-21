الشرطة الإسبانية تؤكد مقتل منفذ هجوم برشلونة يونس أبو يعقوب - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

أكدت الشرطة الإسبانية، اليوم، أنها قتلت يونس أبو يعقوب (22 عاما) منفذ هجوم برشلونة الإرهابي، الذي راح ضحيته 13 قتيلا و100 مصاب على الأقل.

وأوضحت الشرطة أن رجال الأمن أطلقوا النار على أبو يعقوب، الذي كان يرتدي حزاما ناسفا مزيفا بالقرب من “سوبيراتس” على بعد 10 كلم غرب برشلونة بعد أن حذرتهم امرأة من وجود رجل مشبوه.

وكانت السلطات الإسبانية كشفت عن تورط 7 شبان مغاربة، في الحادثين الإرهابيين اللذين شهدتهما العاصمة الإسبانية برشلونة، الخميس الماضي، مبينةً أن ثلاثة منهم قتلوا في مواجهات مع الأمن بمنطقة كامبريلس، فيما اعتقل ثلاثة آخرون في مداهمات أمنية لملاحقة المتورطين.

وأعلنت الشرطة، في قوت سابق، عن هوية وأعمار الشبان الثلاثة الذين قتلوا في منطقة كامبريلس شمال شرق إسبانيا، موضحةً أن الشبان هم موسى أوكبير (17 عاماً) وسعيد علاء (18 عاماً) ومحمد هشامي (24 عاماً)، لافتةً إلى أنها تبحث عن المغربي السابع ويدعى يونس أبو يعقوب ويبلغ من العمر 22 عاماً، قبل أن تؤكد مقتله اليوم برصاص الأمن.