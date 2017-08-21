 اصطدام مدمرة أمريكية وناقلة نفط شرق سنغافورة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 21

    أغسطس

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اصطدام مدمرة أمريكية وناقلة نفط شرق سنغافورة




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