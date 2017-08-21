بالصور.. مدني جدة يخمد حريقا ويخلي 20 شخصا من بناية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أخلت فرق الدفاع المدني بجدة اليوم، 20 شخصا من بناية مكونة من أربعة أدوار بعد اندلاع حريق في الدور الرابع منها.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع حادث الحريق بإخلاء سكان البناية بعد أن تسربت سحب من الدخان إلى ممرات البناية نتيجة الحريق.

وأضاف أن المعلومات الأولية للتحقيق تفيد بأن الحريق اندلع بداخل غرفة بشقة بالدور الرابع ” نتيجة تماس كهربائي ” تأثرت منه أروقة الشقة بالترسبات الكربونية.

وأكد أن عمليات الإخلاء تمت في كامل البناية بعد أن تسربت سحب من الأدخنة بالممرات؛ ما دعا فرق الإنقاذ لتنفيذ عملية الإخلاء الفوري للبناية مستخدمة السلالم الداخلية وإخراجهم إلى مناطق آمنة موجودة بها فرق الهلال الأحمر.

وأشار إلى أنه في ظل عمليات الإخلاء باشرت فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق الذي اقتصر على أثاث بالغرفة المحترقة، مبينا أن عمليات الإنقاذ والإطفاء أنهت أعمالها دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.