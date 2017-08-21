بالفيديو.. فتاة تفقد الوعي في الشارع بعد اعتداء شاب عليها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة تفقد الوعي في الشارع بعد اعتداء شاب عليها
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشابين وفتاتين حدث فيه اعتداء من أحد الشابين على الفتاتين بالضرب المبرح، ما أسقط إحداهما مغشيا عليها في الطريق العام.
وأظهر مقطع الفيديو، فتاة ملقاة على الأرض تتألم وبجوارها صديقتها، تلوم من حولها لأنهم لم ينقذوها من شاب اعتدى عليها بالضرب، ولم يتدخلوا لحمايتها، حيث سقطت مغشياً عليها بين السيارات وسط الطريق، فيما هرب المعتدي على سيارته.
وظل الأمر غامضًا لكثير ممن شاهدوا المقطع ولم يعرفوا سبب ما حدث، إلى أن تمكن رجال المباحث الجنائية، من استجواب الشاب عن الدافع خلف اعتدائه على الفتاة، وذلك بعد أن استدعوه عقب التعرف عليه من رقم السيارة، حيث كشف عن سبب الواقعة.
وأوضح مصدر أمني كويتي، أن ما حدث في المقطع وقع بمنطقة جليب الشيوخ، عندما اشتعل شجار بين شاب ومعه رفيق له في مواجهة فتاتين، وجميعهم مواطنون، بسبب ما وصفه بـ ” مبارزة العيون ” ، التي انقلبت تراشقاً متبادلاً للسب والقذف، وفقد أحد الشابين السيطرة على أعصابه، فانهال على الفتاة بالضرب المبرح حتى فقدت وعيها.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1664 ] نشر منذ 2 ساعتين
بجاحه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32570 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تلومين الواقفين يتفرجون ,,
,, لأن مافيهم رجوله ، فقط شكل خارجي ومكتوب باالهويه ذكر ,,
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10453 ] نشر منذ 1 ساعة
سربوت الله يشل ايده واركانه عديم المرجله
اللي يستقوي ع حرمه غريبه عنه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10453 ] نشر منذ 1 ساعة
آه ياناري من بعض الاخبار
اللي تجلط وتقهررررررر
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1701 ] نشر منذ 1 ساعة
قليل ادب ومنحط
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2530 ] نشر منذ 11 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يكسر يديه ورجليه وراسه.😡😡.
مجرد رأي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ماله داعي التصوير والنشر ، ومهما كان الموضوع التطنيش في بعض الامور مطلب