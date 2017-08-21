بالفيديو.. فتاة تفقد الوعي في الشارع بعد اعتداء شاب عليها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشابين وفتاتين حدث فيه اعتداء من أحد الشابين على الفتاتين بالضرب المبرح، ما أسقط إحداهما مغشيا عليها في الطريق العام.

وأظهر مقطع الفيديو، فتاة ملقاة على الأرض تتألم وبجوارها صديقتها، تلوم من حولها لأنهم لم ينقذوها من شاب اعتدى عليها بالضرب، ولم يتدخلوا لحمايتها، حيث سقطت مغشياً عليها بين السيارات وسط الطريق، فيما هرب المعتدي على سيارته.

وظل الأمر غامضًا لكثير ممن شاهدوا المقطع ولم يعرفوا سبب ما حدث، إلى أن تمكن رجال المباحث الجنائية، من استجواب الشاب عن الدافع خلف اعتدائه على الفتاة، وذلك بعد أن استدعوه عقب التعرف عليه من رقم السيارة، حيث كشف عن سبب الواقعة.

وأوضح مصدر أمني كويتي، أن ما حدث في المقطع وقع بمنطقة جليب الشيوخ، عندما اشتعل شجار بين شاب ومعه رفيق له في مواجهة فتاتين، وجميعهم مواطنون، بسبب ما وصفه بـ ” مبارزة العيون ” ، التي انقلبت تراشقاً متبادلاً للسب والقذف، وفقد أحد الشابين السيطرة على أعصابه، فانهال على الفتاة بالضرب المبرح حتى فقدت وعيها.