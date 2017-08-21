 هيئة الهلال الأحمر تبدأ تطبيق خطتها التوعوية للحج - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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هيئة الهلال الأحمر تبدأ تطبيق خطتها التوعوية للحج

هيئة الهلال الأحمر تبدأ تطبيق خطتها التوعوية للحج
نايف السالم(صدى):

تعكف هيئة الهلال الأحمر على تطبيق خطة توعوية خلال موسم الحج موازية لعملها الإسعافي، حيث بدأت بتوزيع بعض الهدايا التوعوية لحجاج بيت الله الحرام في مطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي، بالإضافة إلى منافذ العاصمة المقدسة، فيما ستوزع الهدايا في الحرم المكي.

من جهة أخرى وصلت إحصائية البلاغات الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة إلى (1758) بلاغاً منذ 1438/11/20، بلغ عدد الاصابات (470) إصابة تم نقل (240) مصاباً، بينما اكتفت باقي الاصابات بتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة في الموقع .

وبلغ عدد الحالات المرضية (1087) حالة تم نقل (525) حالة، بينما اكتفت بقية الحالات بالعلاج في الموقع من قبل الفرق الإسعافية والمتقدمة المكونة من عدد من المسعفين والأطباء المدربين على أعلى مستوى .


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