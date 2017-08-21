المسجد الحرام يجهز 20 مركبة للمشاركة في موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت إدارة الحركة بالمسجد الحرام التابعة للرئاسة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرئاسة في موسم الحج لهذا العام من خلال تقديم عدد من الخدمات تشمل نقلهم وإيصال الإعاشة إليهم، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة.

وتقدم هذه الخدمات عبر 20 مركبة مشاركة بكامل كوادرها من سائقين وفنيين يعملون بكامل طاقاتهم لتقديم الخدمات لضيوف الرئاسة ومنسوبيها، حيث يبلغ عدد الفنيين 17 فني صيانة و 15 سائقا، فيما يبلغ اسطول المركبات لإدارة الحركة قرابة 80 مركبة موزعة كلاً حسب المهام التي تقوم بها.