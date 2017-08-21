شيوخ قطر يتجاهلون معاناة شعبهم ويتنزهون في مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

استمرارا لتجاهل شيوخ قطر للأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادهم، بعدما جلبها لهم نظام تميم، وما يعانيه الشعب القطري الذي أصبح آخر اهتمام العائلة المالكة في قطر، تداولت صورة للشيخ جوعان وإخوته أثناء حضورهم مباراة إياب نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

ولاقت الصورة استياء النشطاء الذين اعتبروها تناقضا بين ما تقوله العائلة المالكة في قطر وبينما ما تفعله، إذ أنهم دائما ما يتحدثون عن المواطن القطري الذي يشغلهم راحته ويؤلمهم ما يعانيه، متجاهلين عن عمد الأزمة التي وضعوا شعبهم فيها.

وتنفق العائلة المالكة في قطر مليارات الدولارات في التنزهات وإرضاء غرورهم.