القوات الجوية المصرية تدمر 9 سيارات دفع رباعى محملة بالأسلحة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نجحت القوات المسلحة المصرية، في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، على الحدود الغربية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود الجيش المصري في تأمين حدود بلاده.

وكانت تشكيلات من القوات الجوية في الجيش المصري، لاستطلاع المنطقة الحدودية على مدار ال 48 ساعة الماضية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها، ونجحت في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة.