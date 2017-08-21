 بالفيديو.. ريا أبي راشد تتحدث عن علاقتها بنجوم هوليوود والميديا - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. ريا أبي راشد تتحدث عن علاقتها بنجوم هوليوود والميديا

بالفيديو.. ريا أبي راشد تتحدث عن علاقتها بنجوم هوليوود والميديا
أماني الغامدي(صدى):

بعفويتها وثقتها في نفسها، فرضت الإعلامية اللبنانية ريّا أبي راشد ، حضورها لخمسة مواسم على مسرح Arabs Got Talent واكتسبت ثقة مشاهير هوليوود في برنامجها سكوب.

وفي لقاء تليفزيوني معها ، تحدثت رايا عن لقائاتها و علاقتها مع مشاهير هوليود و مع علاقتها بمشاهير العرب، إضافة إلى شعورها حيال الشهرة ، إضافة إلى علاقتها بوسائل التواصل الإجتماعية وحدودها في حياتها، وكيف اختارت التعاون مع سوني موبايل الشرق الأوسط وكيف تختار العلامات التي تريد التعاون معها.

حيث قالت رايا ، تفاجأت في مقابلتي مع النجم العالمي روبرت دينيرو حيث أن شخصيته على الشاشة كتير واثق في نفسه وكاريزما على الكاميرا ولكن في الحقيقة كتير خجول وكاريزما التمثيل ليست لديه .

وأضافت ، النجاح هو كل شئ ويأتي بالمسابرة والكد في العمل وبرنامج المواهب لآراب جود تالنت أكبر دليل على ذلك فمن يسعى للنجاح سيطور من قدراته.

وعن استخدامها للسيوشيال ميديا قالت رايا ، أكتر سوشيال ميديا استخدمها الفيسبوك فالمتابعين عليه أكثر . وبالنسبة لابنتي ، فلدي شروط خمحددة بها وهي ان لا يظهر وجهها بالميديا ، فهى مازالت صغيرة وعندما تكبر سيكون لها الحرية ان تظهر في الاعلام ام لا .


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