" الهلال الأحمر " يباشر حادثي تصادم نتج عنهما 41 مصاب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الإسعاف بهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، صباح يوم أمس، حادث تصادم نتج عنه وقوع (10) إصابات تنوعت مابين متوسطة وخطيرة هذا ماأكده مدير عام فرع الهيئة بالعاصمة المقدسة عبيد مسحل العتيبي .

وأوضح العتيبي بأنه في تمام الساعة (5:14)مساءاً تلقت غرفة العمليات بالعاصمة المقدسة بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم نتج عنه عدد من الاصابات حيث تم توجيه (7) فرق إسعافية و(3) فرق ميدك لموقع الحادث الذي يبعد أكثر من (70) كلم وقد تم تقديم الخدمة الأسعافية لـ (8) حالات إسعافية تنوعت اصاباتها مابين متوسطة إلى خطيرة بالإضافة إلى وجود حالتين متوفاة وقد تم نقل (8) حالات إلى مستشفى النور التخصصي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأضاف عبيد مسحل العتيبي، بأن الفرق الإسعافية بالعاصمة المقدسة، كذلك باشرت حادث تصادم بمدركة نتج عنه إصابة (31) حالة تنوعت مابين بسيطة ومتوسطة وخطيرة وتعود التفاصيل حينما تلقت غرفة العمليات بالعاصمة المقدسة بلاغاً عند الساعة 8:41 مساءاً مفاده وجود حادث تصادم حيث تم توجيه (9) سيارات اسعاف و(2) فرق ميدك الى موقع الحادث وتم نقل (14) بواسطة سيارات اسعاف الهيئة الى مستشفى حراء العام ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بينما تم نقل (3) حالات عن طريق جهات اخرى وتمت معالجة (14) حالة في الموقع .