" الداخلية المصرية " تحبط تهريب 4488 قطعة أثرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ضربة أمنية جديدة وجهتها وزارة الداخلية المصرية، لمافيا الاتجار بالقطع والكنوز الأثرية، حيث أحبطت تهريب 4488 قطعة أثرية، بعدما عثر عليهم داخل منزل مواطنين بمحافظة بنى سويف.

وردت معلومات للواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية للحراسات والتأمين، أكدتها تحريات مباحث شرطة سياحة وآثار بمديرية أمن بنى سويف مفادها قيام ” ” رامى م.ن ” 31 سنة، و ” نصر م.ن ” 37 سنة، ” مقيمان فى الواسطى، لهما معلومات قضائية ” ،ـ بحيازة بعض القطع الآثرية بمنزلهما بقصد الاتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية لتفتيش منزل المأذون تفتيشهم، حيث تبين عدم تواجدهما، وتم ضبط ” وجه خشبى لشكل أدمى، ووجه من الطين اللبنى لشكل أدمى، و 3750 قطعة عملة معدنية ذهبية اللون عليها نقوش فرعونية، و730 قطعة معدنية مستطيلة الشكل ذهبية اللون عليها نقوش فرعونية، و 3 تمثال أوشابتى معدنى مذهب مختلف الأحجام عليها نقوش فرعونية، و3 تمثال أوشابتى من الحجر مختلف الأحجام عليها نقوش فرعونية ” .

ووجه اللواء مصطفى أنسى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاءت هذه الضربة الأمنية، عقب ضبط عشرات من القطع الأثرية فى عدة محافظات بالصعيد ” سوهاج، وأسيوط، والمنيا ” ، فى إطار الضربات الأمنية التى توجهها وزارة الداخلية لمافيا الاتجار بالقطع الأثرية والكنوز التاريخية والعابثين بالقيم الوطنية والتاريخية.

وبدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن وزارة الداخلية المصرية تبذل جهد خرافى فى الحفاظ على الثروات القومية خاصة القطع الأثرية من اللصوص والحالمين بالثراء السريع، الذين دأبوا على التنقيب عن الآثار أسفل منازلهم، خاصة فى بعض محافظات الصعيد.